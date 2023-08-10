« علاج الأورام » بمستشفى جامعة أسيوط يستقبل «1034» حالة بالعيادات الخارجية

استقبل قسم علاج الأورام والطب النووي بمستشفى اسيوط الجامعي الرئيسي (1034) متردد بالعيادات الخارجية خلال شهر يوليو الماضي. تم تنظيم هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط والدكتورعلاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. تم إشراف هذه الفعالية من قبل الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي.

خلال هذا الشهر، تم تسجيل (645) حالة حقن في عيادة اليوم الواحد في قسم علاج الأورام، بالإضافة إلى تسجيل (81) حالة في القسم الداخلي. وقد استقبل القسم أيضًا (55) حالة جديدة خلال نفس الشهر.

ويعد قسم علاج الأورام والطب النووي من أهم الأقسام في المستشفى الرئيسي الجامعي، حيث يوفر العناية الطبية العالية الجودة للمرضى المصابين بأمراض السرطان ويقدم خدمات التشخيص والعلاج اللازمة لهم. تعتبر هذه الأمراض من الأمراض الخطيرة التي تستدعي الرعاية المتخصصة والاهتمام الكبير.

تم التركيز في الاستقبال والمعالجة على توفير أفضل الخدمات الطبية والتشخيصية للمرضى، مع مراعاة الاحترافية والعناية الفردية بكل حالة. يعمل فريق قسم علاج الأورام والطب النووي على تعزيز الرعاية الصحية المبتكرة والأبحاث العلمية لمكافحة الأورام وتحسين نوعية الحياة للمرضى.

بصفة عامة، يعتبر قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الرئيسي الجامعي أحد الأقسام الريادية في هذا المجال، ويسعى جاهداً لتحقيق التفوق في تقديم الخدمات الطبية المتميزة والعلاج الشامل للمرضى المحتاجين