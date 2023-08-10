تواصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى، في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وفي برنامجها الثقافي المتنوع، ناقش بيت ثقافة بلاط كتابًا بعنوان "تربية الطفل المعاق" للمؤلف عبدالمجيد عبدالرحيم، وقد تمت مناقشته بواسطة هناء حسين.

وعلى نفس السياق، ناقشت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة كتابًا بعنوان "إبراهيم عليه السلام" للمؤلف عبدالسلام بدوي، وقد تمت المناقشة بمشاركة الشيخ أحمد علي سيد.

وفي سياق متصل، نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة دينية بعنوان "أهمية الصلاة وفضلها"، حضرها الشيخ الدكتور عمر عبدالكريم، مدير منطقة الوعظ بالوادي الجديد، والشيخ محمد حسين من منطقة الوعظ بالوادي الجديد.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز النشاط الثقافي والفني في جميع مناطق الجمهورية، وتوفير فرص التعلم والتثقيف للجمهور، بما يعزز الوعي الثقافي في المجتمع.

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد

انشطة ثقافية وادبية ضمن فعاليات ثقافتنا في اجازتنا بفرع ثقافة الوادي الديد