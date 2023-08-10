جيسي عبدو بصيحة الكورسية وماجي بو غصن بكروب توبرفي أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو متابعيها بأحدث اللقطات التي خضعت لها رفقة الفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

جيسي عبدو وماجي بوغصن

وظهرت جيسي بفستان قصير بصيحة الكب ومنقوش باللون الأزرق الفاتح المائل للرمادي مع البيج، ومن الجزء العلوي باللون الأبيض شكل الكورسيه، ومُزين بالدانتيل؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت جيسي عبدو بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة باللؤلؤ والألماس، فضمت عقد ملتف حول العنق، ومجموعة من الأساور وخاتمين في اليد اليمنى.

جيسي عبدو

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت جيسي تصفيفة شعر مميزة، فتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم، وأضافت لمسة ناعمة وأنثوية للوك، فقامت بتثبيت وردة صفراء بين خصلاتها وخلف أذنها.

ووضعت مكياجًا ساحرًا يبرز جمال ملامحها، فحددت وجهها بالبلاشر البني، وإعتمدت الكحل الأسود مع الماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين رموش أكثر طولًا، بالإضافة لظلال العين باللون النود الفاتح، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الهاديء.

ماجي بو غصن

وظهرت الفنانة ماجي بو غصن بإطلالة كاجوال صيفية، فإرتدت بنطال جينز، وفوقه كروب توب متعدد الألوان، فضم الأبيض والأصفر والأزرق والأخضر والنبيتي، ومكشوف الصدر والأكتاف؛ ليبرز مفاتنها وأنوثتها.

وتزينت بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فضمت العديد من السلاسل متعددة الأطوال، وخاتمين باللون الذهبي.

وتركت شعرها الأسود يتدلى على كتفيها بشكل مرتب ولامع، كما وضعت أيضًا وردة باللون الأصفر؛ لتعطي لمسة أنثوية جذابة ورقيقة.

ووضعت ماجي بو غصن مكياجًا يعكس جمال ملامحها، فإختارت الماسكرا؛ لرموش طويلة وكثيفة، وظلال العين بدرجات النود، بالإضافة لأحمر شفاه باللون الطوبي والمائل للبرتقالي.