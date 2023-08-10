حالة الطقس المتوقعة اليوم والعظمى 41 بأسيوط

مازال التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية على محافظة اسيوط حيث سادت أجواء صافٍ غالبًا. وسجلت درجة الحرارة العظمى في الظل 41 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 38% وكانت الرياح تهب باتجاه شمال بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم في الساعة

وتم تسجيل سرعة الرياح اثناء كتابة الخبر بلغت 15 كيلومترًا في الساعة. وكذلك سجلت نسبة الرطوبة لحظة كتابة الخبر 49 % ولا يُتوقع سقوط أمطار في الوقت الحالي. ومن المُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المساء إلى 25 درجة مئوية.

وفي العموم، يُتوقع خبراء الأرصاد الجوية في محافظة اسيوط أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس حار رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا على كافة انحاء محافظة اسيوط حيث من المتوقع استمرار سماء صافية وزيادة نسب الرطوبة لتصل الي اقصاها في مساء يوم الخميس ومن المهم أن يأخذ الأشخاص الذين يعيشون في محافظة اسيوط احتياطاتهم اللازمة لمواجهة درجات الحرارة العالية خلال فترات النهار، واحتياطاتهم لتغيرات درجات الحرارة في المساء والليل.

كما يجب توخي الحذر خلال النشاطات الخارجية، خاصة للأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية في الهواء الطلق، حيث يُفضل ارتداء ملابس مناسبة وشرب كمية كافية من الماء للمحافظة على الترطيب