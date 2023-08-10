خيار إنجليزي مفاجئ.. 4 وجهات محتملة لنيمار

سيطر مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، غموض خلال الميركاتو الصيف الماضي، في ظل ارتباطه بمغادرة الفريق.

وأكدت صحيفة "ليكيب"، أن نيمار قدم طلبا رسميا إلى إدارة الفريق الباريسي، يطالبه بمغادرة الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية مكتفيا بالفترة التي قضاها في ملعب حديقة الأمراء.

وبينما لم يحسم قرار رحيل نيمار، بدأت العديد من الأندية الكبرى في الارتباط بضم النجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة من خدماته في الموسم الجديد.

العودة إلى الديار

يعد نادي برشلونة الإسباني من الوجهات المحتملة لنيمار، وأن اللاعب يريد العودة إلى الديار مرة أخرى هذا الصيف، لكن اللاعب لا يندرج ضمن خطط المدرب تشافي هيرنانديز.

ويمر النادي الإسباني بوضع اقتصادي صعب، ولذلك لن يستطيع التفاوض على ضم اللاعب، لراتبه الكبير الذي يتقاضاه اللاعب سنويًا والذي يقدر بـ 30 مليو يورو سنويًا.

وغادر نيمار برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، بعد أن دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.

نيمار

الانتقال لدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي

الوجهة الثانية المحتملة لنيمار هي نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أكدت الإذاعة الفرنسية أن اللاعب من بين الأسماء المعروضة على طاولة البلوز، من أجل دعم الفريق الذي استغنى عن عدد من نجومه هذا الصيف.

قد تقف عدة عقبات في طريق إتمام الصفقة، وعلى رأسها بوكيتينو مدرب تشيلسي، الذي يعرف اللاعب جيدًا منذ تدربه في باريس سان جيرمان، ويعرف سلوكياته، خطة المدرب لإعادة بناء تشيلسي مبنية على ضم لاعبين جدد صغار السن، وليس نجوما من المستوى الأول.

ويحصل البرازيلي نيمار على راتب كبير يقدر بـ 600 ألف إسترليني أسبوعيا، وهو ما يقعد أمر صعب اقتصاديا على البلوز ويعتبره النادي مبالغا فيه، وخاصة سياسية تعتمد على إدراج لاعبين واعدين برواتب متدنية.

نيمار

الانتقال للدوري السعودي

الوجهة الثالثة المحتملة لنيمار هي الانتقال إلى الدوري السعودي، مسؤولي الدوري السعودي يضعون نيمار ضمن الأسماء التي يريدون إدراجها، وأنه إذا لم يحدث هذا الأمر خلال الصيف الحالي، فقد يحدث خلال الصيف المقبل.

العودة إلى البرازيل

الوجهة الرابعة هي العودة إلى البرازيل، حيث أكد "مونت كارلو" أن هناك ناد برازيلي لم يتم الكشف عن اسمه، دخل بالفعل في مفاوضات مع اللاعب من أجل إعادته لبلاده مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

نيمار

لا يمانع باريس سان جيرمان في رحيل نيمار، من أجل التخلص من مشاكله وأزماته، لكنه يرغب مقابل ذلك في الحصول على أقصى استفادة مالية ممكنة، وأنه قد يطلب مبلغا يتراوح بين 60 و70 مليون إسترليني من أجل بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.