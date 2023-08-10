الكشف على أعضاء الوفد في يوم طبي ضمن "100 يوم صحة" بالفيوم

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، بالإشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة، يوم طبي، لتوفير الكشف الطبي المجاني، على أعضاء الحزب وذويهم من اللجان المركزية، والمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بالمقر الرئيسي للحزب بعمارة الأوقاف أعلى محلات عمر أفندي بشارع البحر بالفيوم.

أقيم اليوم الطبي، تحت رعاية الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة للحزب بالفيوم، عضو الهيئة العليا بالحزب، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور هاني أنور، مدير الإدارة الطبية ببندر الفيوم، وبحضور المسؤول عن مكتب خدمة المواطنين بحزب الوفد بالفيوم.

الكشف المبكر عن الامراض المزمنة

شملت خدمات اليوم الطبي، عدد من الخدمات الطبية، منها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من السكر وضغط الدم، والكشف المبكر عن الأورام، وتقديم التطعيمات الخاصة بفيروس "كورونا"، ووجود طبيب بشري، وطبيب أسنان، مع فريق طبي متخصص للاستفسار والكشف الطبي على الأعضاء والمواطنين.

وأقيمت ندوات تثقيفية للحضور، من قبل أعضاء الفريق الطبي، في مبادرة "كل ثانية حياة"، وعن مرض الإيدز وأسباب الإصابة به، وكيفية الوقاية منه، والتعامل مع المصابين به، كما شملت ندوة تثقيفية عن خطورة اللحوم المصنعة، وكيفية تناول الأغذية الصحية، والحماية من الإصابة بالسرطان بأنواعه، بسبب الممارسات السيئة في الغذاء، ودار نقاش بين الحضور، وأعضاء الفريق الطبي، في هذه القضايا الصحية، ووجه قيادات الحزب بالفيوم، الشكر للفريق الطبي، واتفقا على إقامة ندوة توعوية موسعة في أقرب وقت ممكن.

من جهه اخرى اقامت مديرية الصحة بالفيوم ندوة بالمركز الطبى بكيمان فارس عن خطورة زواج الاقارب وما يترتب عليه من امراض وراثية وذلك بمشاركة اطباء من المعهد القومى للبحوث بالتعاون مع المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى بمديرية الصحة بالفيوم برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية ورعاية الامومة والطفولة.

استهدفت الندوة الشباب الراغبين فى اجراء فحص الزواج و المترددين على المركز الطبى وايضا المستفيدين من خدمات المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى.

تحدث فى الندوة فريق من اقسام معهد الوراثة البشرية وابحاث الجينوم بالمركز القومى للبحوث وهم الدكتور علاء فايز -استاذ الوراثة الجزيئية الطبية والدكتورة عزة الزغبى ابراهيم -باحث بقيم الوراثة البشرية الخلوية والدكتورة سها سمير عبد العزيز -باحث بقسم الوراثة البيوكيميائية والدكتور محمد بديع طاهر -باحث بقسم الوراثة الاكلينيكية والدكتور احمد نبيل عبد الفتاح -باحث مساعد قسم طب وتشخيص امراض الجنين.

2

5

33

55

345

666