ندوة عن خطورة زواج الاقارب فى مديرية الصحة بالفيوم

اقامت مديرية الصحة بالفيوم ندوة بالمركز الطبى بكيمان فارس عن خطورة زواج الاقارب وما يترتب عليه من امراض وراثية وذلك بمشاركة اطباء من المعهد القومى للبحوث بالتعاون مع المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى بمديرية الصحة بالفيوم برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية ورعاية الامومة والطفولة.

استهدفت الندوة الشباب الراغبين فى اجراء فحص الزواج و المترددين على المركز الطبى وايضا المستفيدين من خدمات المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى.

تحدث فى الندوة فريق من اقسام معهد الوراثة البشرية وابحاث الجينوم بالمركز القومى للبحوث وهم الدكتور علاء فايز -استاذ الوراثة الجزيئية الطبية والدكتورة عزة الزغبى ابراهيم -باحث بقيم الوراثة البشرية الخلوية والدكتورة سها سمير عبد العزيز -باحث بقسم الوراثة البيوكيميائية والدكتور محمد بديع طاهر -باحث بقسم الوراثة الاكلينيكية والدكتور احمد نبيل عبد الفتاح -باحث مساعد قسم طب وتشخيص امراض الجنين.

قام بالتنسيق للندوة الدكتور محمد مصطفى من المركز الإقليمي للارشاد الوراثى بالفيوم والدكتورة ابتشام روبى من ادارة الرعاية الاساسية.

منسقى الجودة

وقد عقدت ادارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال -مدير ادارة الجودة بالمديرية اجتماعا لمنسقى الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية وذلك لمتابعة ما تم من مشاريع التحسين بالمستشفيات والوحدات ومناقشة الاخطاء وكيفية وذلك تحت اشراف الدكتورحاتم جمال الدين - وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حضر الاجتماع 22 من منسقى الجودة بالمستشفيات والوحدات والادارات الصحية وتم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وذلك بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

من جهه اخرى كان قسم الصيدلة الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة رانيا خيرى -رئيس القسم قد اقام يوما علميا للصيادلة بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية حضره 37 صيدلى من مختلف ادارات المديرية وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة.

قام بالتدريب الدكتور حماد السعيد - مدرب معتمد و اخصائى علاج طبيعى بمستشفى فيديمين وتناول التدريب موضوعات أنماط الشخصية - كيف تعرف نوع شخصيتك و شخصية الاخرين و كيف تتعامل مع الشخصيات المختلفه وتم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

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