ماكينة كبس كراتين فرمته.. مصرع عامل فى 6 أكتوبر

لقى عامل مصرعه داخل ماكينة كبس كراتين فى مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الضحية اختل توازنه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث أن عامل اختل توازنه وسقط داخل ماكينة كبس كراتين، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

ومن جهة أخرى، أقدم جزارعلي إنهاء حياة ابن عمه بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية؛ حيث ذبحه وطعنه عدة طغنات بجسده، ووضع جثته داخل جوال وألقى بجثته بمياه الرياح التوفيقي عند كوبري أسنيت دائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وضبط المتهم.

وتتابع قوات الحماية المدنية بالقليوبية والغواصين أعمالهم؛ للوصول إلى جثة المجني عليه وانتشالها من المياه.



وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من والدة الطالب كريم. ع. غ 14 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 شهور.



وبالبحث والتحري، تبين أن ابن عمله جاسر. ا. م 17 سنة، وراء قتله من تاريخ تغيبه، وذبحه ووضعه داخل جوال وألقى جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت بدائرة مركز شرطة كفر شكر.