أوسيمين يثير قلق نابولي قبل بداية الموسم

أثار فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، حالة من القلق لفريقه، قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد من كالتشيو.

ويستعد نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، لافتتاح الموسم الجديد 2023-2024 بمواجهة نظيره فروزينوني، يوم السبت 19 أغسطس، في بداية حملة الدفاع عن لقبه.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، تعرض اللاعب النيجيري لإصابة بالغة أثناء تدريبات الفريق، على مستوى الكاحل.

وذكر الموقع الرسمي للفريق الإيطالي: "اضطر فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي مغادرة التدريبات بعد إصابته بالتواء في كاحله الأيمن".

وتسبب مدافع الفريق الجديد دي سوزا، لإصابة أوسيمين وبالتالي احتمال غياب النيجيري، عن المباراة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي.

من ناحية أخرى، عاد الثلاثي ماريو روي وجايتانو وكافاراتسخيليا للمشاركة في جزء من تدريبات المجموعة، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة في الفترة الأخيرة.

يعد أوسيمين هو السبب الرئيسي في فوز نابولي بلقب الكالتيشو الموسم الماضي، بعد أن نجح في تسجيل 26 هدفًا، وتوج بـ هداف البطولة.

ويرتبط القناص النيجيري بمغادرة الفريق خلال موسم ميركاتو الصيف الحالي، وسط رغبة كبيرة من نادي الهلال السعودي لضمه، لكن يريد النادي الحصول على 200 مليون يورو للموافقة على رحيله.

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2022-2023، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ فوزه بالبطولة عام 1990.

وأحرز الفريق لقب الدوري الإيطالي في موسمي 1987 و1990، قبل أن يفوز بها للمرة الثالثة في الموسم الماضي.