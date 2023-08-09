اجتمع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحنان مجدي، نائب المحافظ، ووفد وزارة الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. حضر الاجتماع أيضًا الفنان أحمد السيد، منسق الوزارة لفعاليات عاصمة الثقافة المصرية، و ابتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة المحافظة. تم عقد الاجتماع لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ أسبوع ثقافي في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وتحت سقف اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في مراكز المحافظة. كما سيتم إرسال المكتبات المتنقلة إلى القرى والمناطق النائية لتنفيذ أنشطة لورش الحكي والمسرح لأبناء هذه القرى. وقد استمعت الوفود المشاركة إلى نتائج برنامج "ابدأ حلمك" الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجالات الغناء والتمثيل والعزف.

رفع كفاءة قصر ثقافة الخارجة

وناقش اللقاء خطة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة الخارجة، وافتتاح قصر ثقافة موط لإحياء الحركة الثقافية والفكرية في المحافظة. وتم التطرق أيضًا إلى التحضير لتنظيم ملتقى دولي للمرأة الصحراوية، بمشاركة وفود تمثل المرأة في المناطق الصحراوية بشمال إفريقيا والدول العربية.

يعكي الاجتماع التزام الأطراف المشاركة بتعزيز الثقافة والفنون في المحافظة وتطوير المجتمع المحلي. من المتوقع أن تسهم الفعاليات المختلفة التي ستنظم خلال الأسبوع الثقافي في إثراء الحياة الثقافية بالمحافظة وتعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور.

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد الثقافة تنظيم أسبوع ثقافي

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد الثقافة تنظيم أسبوع ثقافي