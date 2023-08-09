بدء أعمال تطوير وتميد الطرق بمركز الفتح بأسيوط

بدأ مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، في عملية رفع المخلفات من طريق أسيوط الجديدة بهدف توسيع الطريق وتنظيف المنطقة.

وكلف رئيس مجلس مدينة الفتح، علي عطا أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، وعمرو اسماعيل محمد، رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وابراهيم عبد النبى، مدير حملة الميكانيكية بالفتح، ونشأت ماضي، مسئول الأشغالات بالفتح، برئاسة العملية.

جمع الأتربة والرمال

وتم جمع جميع الأتربة والرمال الموجودة في المنطقة ونقلها إلى الأماكن المخصصة باستخدام معدات مركز ومدينة الفتح، تم تقديم المساعدة أيضًا من قبل خالد مصطفى، مدير الإنقاذ السريع في المحافظة، وتمت المتابعة المستمرة للعملية بنطاق المركز، حيث يتم مراقبة العملية ليلاً ونهاراً.

وتهدف هذه العملية إلى تحسين حالة الطريق وتنظيف المنطقة من أتربة ورمال للتوسعة، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وجعل الطرق في أسيوط أكثر سلاسة وأمانًا للمواطنين.

من المتوقع أن يحظى هذا العمل بتقدير كبير من قبل السكان ، حيث ستكون له تأثير إيجابي على حركة المرور والحياة اليومية للأهالي. وتأمل السلطات المحلية في استمرار التعاون والمتابعة المستمرة لضمان نجاح العملية بشكل كامل.

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط

تنظيف وتحسين حالة الطرق في مركز الفتح باسيوط