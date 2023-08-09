كلام فى الهوا

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 08:44 م 8/9/2023 8:44:43 PM

هناك حكاية مشهورة تحكى أن فيلا صغيرا كان صاحبه رابطه بحبل وحاول الفيل الصغير أن يقطع الحبل ويهرب إلا أنه عجز عن قطع الحبل لأنه صغير، وكرر هذه المحاولات ولم يستطع لصغر سنه وعدم قدرته على قطع الحبل.

وتوقف الفيل الصغير عن تلك المحاولات حتى كبر وأصبح قادراً على قطع الحبل ولكنه لم يحاول قطع الحبل!! حينما سأل صاحب الفيل عن سبب توقف الفيل عندما كبر عن محاولات قطع الحبل والانطلاق للحرية!!! أجاب صاحب الفيل أنه أصبح مقتنعا بأن الحبل متين وأنه غير قادر على قطعه وتحرير نفسه وظل الفيل أسيرا مقيدا دون حرية.

وهذه القصة تحاول أن تشير إلى ان الأحلام والأهداف لا تتحقق إلا إذا استمر الإنسان فى محاولات التحرر. فإذا فقد الأمل بقى فى مكانه يدور حول نفسه يأكل ويشرب فقط وغير قادر على فعل شيء ولا يحقق اى شىء كان يتمنى تحقيقه، ومقيدا بهموم الحياة غرقان فى بحر الظلمات، ولا يحاول أن يأخذ خطوة جريئة لتحقيق هدفه، فلا تكون مثل الفيل الذى لم يحاول قطع الحبل عندما أصبح يستطيع فعل ذلك فسوف تعيش وتموت فى مكانك والحبل على رقبتك وأنت قانع بذلك.

لم نقصد أحدا!!