الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إيهاب الببلاوى نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث

الدكتور ايهاب الببلاوي
الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق

أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوى نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للدكتور إيهاب الببلاوى ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد لتحقيق التقدم والريادة للجامعة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث وتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب الببلاوى يعمل أستاذاً بقسم اضطرابات اللغة والتخاطب "الصحة النفسية" بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ، ومستشار لرئيس الجامعة لشئون الإعاقة ، ومدير مركز المعلومات النفسية والتربوية ،  وكان سيادته يشغل منصب عميد علوم ذوى الإعاقة والتأهيل حتى صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث .