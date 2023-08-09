إيهاب الببلاوى نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوى نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للدكتور إيهاب الببلاوى ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد لتحقيق التقدم والريادة للجامعة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث وتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب الببلاوى يعمل أستاذاً بقسم اضطرابات اللغة والتخاطب "الصحة النفسية" بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ، ومستشار لرئيس الجامعة لشئون الإعاقة ، ومدير مركز المعلومات النفسية والتربوية ، وكان سيادته يشغل منصب عميد علوم ذوى الإعاقة والتأهيل حتى صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث .