شهيرة شرف الدين قائما بأعمال رئيس مجلس الهندسه المعماريه بطنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتورة شهيرة سيد حسن شرف الدين الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

وحصلت الدكتورة شهيرة سيد حسن شرف الدين على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية بتقدير جيد عام 1993، والماجستير في الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1998، والدكتوراة في الدراسات البيئية من جامعة الإسكندرية عام 2007، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ عام 2018.