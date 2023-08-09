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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شهيرة شرف الدين قائما بأعمال رئيس مجلس الهندسه المعماريه بطنطا

رئيس جامعة طنطا والدكتورة
رئيس جامعة طنطا والدكتورة شهيرة شرف الدين

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتورة شهيرة سيد حسن شرف الدين الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة. 

وحصلت الدكتورة شهيرة سيد حسن شرف الدين على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية بتقدير جيد عام 1993، والماجستير في الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1998، والدكتوراة في الدراسات البيئية من جامعة الإسكندرية عام 2007، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ عام 2018.