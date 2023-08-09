محافظ البحر الأحمر يستجيب لعلاج صياد يعاني من مشاكل فى العين

استجاب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لحالة صياد يواجه صعوبات مالية ومشكلات صحية ملحة فى عينة ويحتاج لتدخل جراحى عاجل ، هذا العمل الإنساني يبرهن على تفانيه في تقديم الرعاية للمحتاجين وتقديم الدعم اللازم.

وتعرض الصياد لتحديات صحية تفاقمت مؤخرًا، وبالرغم من مساعيه للعلاج، إلا أن حالته تدهورت، وبالتالي تحملت عائلته عبء القلق والمسؤولية، على الفور، تدخل محافظ البحر الأحمر ليوفر الدعم الضروري والرعاية الصحية.

في استجابة سريعة للحالة، قرر محافظ البحر الأحمر تقديم العلاج المجاني للصياد في أحد أرقى مستشفيات الغردقة المختصة بعلاج العيون، في الغردقة، هذا القرار يأتي بدون تحميل الصياد أي تكاليف مالية.

وتم التأكيد على أن الصياد سيخضع لعمليات فحص مكثفة في المستشفى، تمهيدًا للعلاج اللازم و يعكف الفريق الطبي المختص على تقديم العناية المثلى له، مما يعكس التركيز على القضايا الإنسانية والاهتمام بصحة المواطنين.

يُذكر أن محافظ البحر الأحمر دائمًا ما يعطي الأولوية للحالات الإنسانية ويسعى لتوفير الدعم الطبي والعلاجي لمن يحتاجه، تُعد هذه الخطوة خير دليل على التزامه بمساعدة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أهمية دور القيادات المحلية في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الدعم في اللحظات الصعبة، و تستمر هذه الأعمال الإنسانية في تعزيز الروح التضامنية والمسؤولية المجتمعية في المحافظة، وتؤكد الالتزام بتحقيق رفاهية الجميع.