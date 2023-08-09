محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بوحدة مرور الفشن بالقضابي

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على زيارة وحدة مرور الفشن ضمن برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الخدمية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الحيوية، للوقوف على سير ومعدل التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الأعمال وذلك بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن ومسؤولي المرور وبعض التنفيذيين

وتابع المحافظ، سير العمل بالوحدة وتجول داخل مكوناتها وأقسامها، والتي تم إنشاؤها بناحية القضابي على 8400 متراً وبتكلفة 16 مليون جنيهاً، وتتكون من مبنى إداري على مساحة 700 متراُ من طابقين يضم الطابق الأول مكاتب إدارية وأقسام داخلية تشمل 17شباكاً لخدمة المواطنين وعدد 8 غرف وصالة كبيرة لانتظار المواطنين داخل المبنى فيما يضم الطابق الثاني 10شبابيك لخدمة المواطنين وصالة انتظار، وعدد 8 غرف منها غرفتان خاصة بنيابة المرور ، فضلاً عن موقع عام للفحص الفني والانتظار المركبات والسيارات

وتابع المحافظ، سلسلة الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المتواجدين للحصول على الخدمة، مؤكداً على أهمية العمل على اكتمال الخدمات المقدمة، وذلك بعد اكتمال المنظومة بالوحدة والذي يتم تحت إشراف مديرية أمن بني سويف وتنسيقاً مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة ،تحت توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية، وذلك لتحقيق الهدف من التوسع إنشاء وحدات مرور جديدة بالمراكز تخفيف العبء عن المواطنين خاصة وأن الوحدة ستسهم بعد تشغيلها بكامل قوتها بشكل كبير في تيسير إجراءات تقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة والسيارات لمواطني الفشن وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية وتفعيل التواجد المروري، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، خاصة في مثل هذا القطاع الحيوي

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