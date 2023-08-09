تفاصيل نهضة "صوم العذراء" في كنيسة القديسين بمصر الجديدة

يترأس الأب الكاهن موسى نصري، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء بكنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتناول موضوع العظة لكاهن الكنيةس القبطية هذا اللقاء رسالة فيلبي " (2:4) "لاَ تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لآخَرِينَ أَيْضًا".

يقام يوميا خلال نهضة صوم العذراء صلاة العشية والتمجيد من الساعةى السادسة والنصف، يليها الكلمة الروحية الساعة الثامنة مساءً، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهية القوة بالله والعقيدة.