"حبيت المقابلة" و"أوعى"| فروقات استخدام الذكاء الاصطناعي بين حماقي والعسيلي

أدخل كلًا من الفنان محمد حماقي والفنان محمود العسيلي الذكاء الاصطناعي في أحدث أعمالهما الغنائية المصورة، خلال موسم صيف 2023، إذ قدَّم الأول كليب "حبيت المقابلة"، والثاني كليب "إوعى".

حماقي والعسيلي..استخدما للمرة الأولى عربيًّا الذكاء الاصطناعي في أعمالهما:

جاء كلاهما بتجربة للمرة الأولى عربيًّا، في استغلال تلك التقنية بشكل إيجابي يرى فيها جمهورهما مفهوم الأغنية المصورة بشكلٍ مختلف، ليس من الضروري فيه ظهور الفنان بشكله الطبيعي المعتاد خصوصًا وإنهما ينتميان إلى الإصدارات الصيفية التي يجب أن تتمتع بالبهجة والألوان وإطلاق الخيالات الواسعة في عناصر المشاهدة.

كليب إوعى للعسيلي ألوان وصور مبهجة حاملة اللون الصيفي الخالص:

جاء كليب العسيلي “إوعى” من إخراج سارة رفيع، باستخدامات صيفية للذكاء الاصطناعي مركزًا على تغيير شكل الأنثى التي يتغزل فيها مع مجموعة من الآلات الموسيقية على الشاطئ، والتلاعب في الألوان من وقتٍ لآخر ليعطي الكليب صورة أكثر حيوية ويبرز مميزات الذكاء الاصطناعي في الكليب.

الذكاء الاصطناعي في “حبيت المقابلة” لـ حماقي أكثر ثقلًا وتنوعًا:

أما عن كليب حماقي "حبيت المقابلة"، كان أكثر ثقلًا وعرضًا لمميزات الذكاء الاصطناعي، إذْ اتخذ شكل “الفنتازيا” في العرض، إذْ أتت اللقطات داخل قصور خيالية مُشعة بالألوان والتصاميم المليئة بالتفاصيل، والانتقال بين خيال الذكاء الاصطناعي والواقع الفعلي خصوصًا عند ظهور حماقي في بداية ونهاية الكليب، وظهور الرقص الاستعراضي الذي اندمجت صورته بين العنصرين اللذين سبقا ذكرهما، مما يجعل كليب حماقي أكثر اتساعًا في استخدام تلك التقنية، التي أعطت لوحة بصرية خاصة بالأغنية التي امتلأت بالموسيقى الراقصة الصاخبة بين الشرقي والغربي والمزج بين الجيتار والمزيمار والطبل البلدي، جميع تلك العناصر استخدمها المخرج يوسف حماد في إظهار تفاصيل الكليب بصورة متناغمة وسلسة مع روح الأغنية.

مشاهدات كليب حبيت المقابلة وإوعى عبر يوتيوب:

حققَّ كليب أوعى للعسيلي أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات تامر حسني ألحان عزيز الشافعي توزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها:

“اهو جه اهو جه صهلليلوا حلى اليوم من أوله سقف الروقان قفله حظنا حلو قبلناه شغلوا مزيكا شغلوا حد يروح يستقبله ده جمال اللي يبصله يدمنه عمره ما ينساه اوعى اوعى حاسب اوعى جامد جداً يهبل روعة اوعى اوعى حاسب اوعى ده اللي ملوع قلبي ملاوعة شوفت تفاصيل تفاصيل تفاصيله جماله عربي مفيش في مثيله شوفت تقاطيع تقاطيع تقاطيعه حبيبي كامل من مجاميعه مدرسة مريسة معلمة كل الناس دي مسهمة في قمر نازل من السما كلنا هنا دلعناه اوعى اوعى حاسب اوعى جامد جداً يهبل روعة اوعى اوعى حاسب اوعى ده اللي ملوع قلبي ملاوعة”.



أما حماقي فقد اجتاز كليب “حبيت المقابلة” حاجز الـ3 ملايين ونصف مشاهدة، وتتواصل في صدارتها لقائمة الأكثر مشاهدة لمدة أسبوع من طرحها، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها:

“انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيده.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة تفاصيل مختلفة جديدة كدا هنطووووول كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة لا.. نزلة طالعة كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة اخد رأيك في حاجة تاخدي راي في حلاوتك ممكن وانا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك اخد رأيك في حاجة تاخدي راي في حلاوتك ممكن وانا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك كدا هنطووووول هنطول هنطول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيده.. الخطوة ترقص طبلة.. رقص طبلة بترقص طبلة ”.