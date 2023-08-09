فرايبورج الألماني حزين لخطف برشلونة صفقة العراقي نوح درويش

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب الوسط الشاب نوح دارفيتش، ذي الأصول العراقية، بعد خطفه من صفوف فرايبورج الألماني.

وضم برشلونة اللاعب البالغ عمره "16 عاما" بعقد يمتد حتى 2026 وسيشارك مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

ودفع برشلونة 5ر2 مليون يورو لفرايبورج لضم اللاعب، مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.

وبدا مسئولو فرايبورج أكثر حزنًا تعلى ضياع صفقة مهمة حيث أكد كليمنس هارتنباخ المدير الرياضي لفرايبورج أن ناديه أظهروا لعائلته والوفد المرافق له مسارًا رياضيًا مثاليًا وآفاقًا في فرايبورج من وجهة نظرنا، لسوء الحظ قرارهم جاء مغايرا.

وأضاف: نتمنى أن تتحقق طموحاتهم في برشلونة.

وقاد دارفيتش المنتخب الألماني للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا للناشئين تحت 17 عاما في يونيو الماضي.