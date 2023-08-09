محافظ المنوفية يتابع تشغيل المجمعات الخدمية وتسليم مشروعات "حياة كريمة"

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذى تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية وخطة تسليم المشروعات المنتهى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق مركزى أشمون والشهداء تمهيداً لدخولها الخدمة استعدادًا لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بالمبادرة.

جاء بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد نزيه استشاري عام دار الهندسة لحياة كريمة بالمنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيلة مديرية الشؤون الصحية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء، ومدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لنهو كل الملاحظات الخاصة باستلام المشروعات المنتهى تنفيذها تمهيدًا لتشغيلها للارتقاء بجودة الحياة المعيشية المقدمة للمواطنين، موجهًا مديرية الشؤون الصحية وبالتنسيق مع دار الهندسة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعداد خطة عاجلة للانتهاء من استلام الوحدات الصحية المنتهى تنفيذها ومراجعة خطة التشغيل والتجهيزات الشاملة للوحدات لسرعة تشغيلها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ الموقف التنفيذي بكل مشروعات المبادرة ونسب الإنجاز بها ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومراكز الشباب والأسواق والمواقف النموذجية والتضامن الاجتماعى، وقطاع الطرق وشبكات الكهرباء، موجهًا التنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام الابتدائى للمشروعات التى تم نهو الملاحظات بها.

وأكد محافظ المنوفية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى "حياة كريمة" على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، حيث تعمل الحكومة بكل أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن إجمالى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركزى أشمون والشهداء (1606) مشاريع خدمي وتنموي، حيث يتم تنفيذ (1078) مشروعًا بأشمون و(528) مشروعًا بالشهداء.