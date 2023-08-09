الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية                    

لقاء محافظ بني سويف
لقاء محافظ بني سويف ووكيل التربية والتعليم

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022 بنسبة بنجاح 78 % للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 16209طلاب وطالبة حضر منهم 14535 نجح منهم 11351، فيما بلغت نسبة النجاح للمنازل 76.14%، حيث تقدم للامتحان 470 حضر منهم 394 ونجح منهم 300 طالب، فيما بلغت نسبة النجاح  للإعدادية المهنية 81.4% (92.3% للنظامي، منازل 71.4%)، وبلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني 100%.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، بوكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد عبدالتواب، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023

وأكد وكيل التعليم، أنه على صعيد نسب النجاح على مستوى الإدارات دور ثان جاءت سمسطا في المركز الأول بنسبة نجاح 81.7 %، تلتها إدارة الواسطى في المركز الثانى بنسبة 79.7%، بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 79.2%، وإدارة بني سويف في الرابع بنسبة 78.1%، وفي المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 77.3% فيما جاءت إدارة ناصر سادس بنسبة نجاح 77.2%، وإدارة أهناسيا فى المركز السابع بنسبة 73.3%