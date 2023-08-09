محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية                    

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022 بنسبة بنجاح 78 % للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 16209طلاب وطالبة حضر منهم 14535 نجح منهم 11351، فيما بلغت نسبة النجاح للمنازل 76.14%، حيث تقدم للامتحان 470 حضر منهم 394 ونجح منهم 300 طالب، فيما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4% (92.3% للنظامي، منازل 71.4%)، وبلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني 100%.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، بوكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد عبدالتواب، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023

وأكد وكيل التعليم، أنه على صعيد نسب النجاح على مستوى الإدارات دور ثان جاءت سمسطا في المركز الأول بنسبة نجاح 81.7 %، تلتها إدارة الواسطى في المركز الثانى بنسبة 79.7%، بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 79.2%، وإدارة بني سويف في الرابع بنسبة 78.1%، وفي المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 77.3% فيما جاءت إدارة ناصر سادس بنسبة نجاح 77.2%، وإدارة أهناسيا فى المركز السابع بنسبة 73.3%