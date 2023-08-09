مهرجان العلمين 2023| حفلات الأسبوع الثاني من أغسطس

تستمر ليالي مهرجان العلمين الغنائية في استقبال أبرز نجوم الوطن العربي والعالمي، لتضفي جو استثنائي من نوعه لواده بالتزامن مع ليالي الصيف والهروب من أجواء المدينة والاستمتاع بالشواطىء والسهرات الليلة بين التجمعات العائلية والحفلات.

الفعاليات الغنائية لمهرجان العلمين في الأسبوع الثاني من أغسطس

تأتي الفعاليات الغنائية في الأسبوع الثاني من أغسطس بكوكبة غنائية مميزة، كالآتي:

حفل عمر خيرت

تحضر موسيقى الموسيقار الكبير عمر خيرت، غدًا الخميس، على أحد مسارح العلمين المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية على المستوى السمعي والبصري.

حفل عمر خيرت

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة

وفي نفس الليلة يجتمع الفنان بهاء سلطان مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة

حفل مسار إجباري ورضا البحراوي ومسلم

وفي ثلاثية غنائية متنوعة بين الموسيقى المستقلة مع فريق “مسار إجباري”، واللون الشعبي مع الفنان رضا البحراوي، والأجواء الغنائية المميزة مع الفنان مسلم، وذلك في الـ 11 من أغسطس.

حفل مسار إجباري ومسلم ورضا البحراوي

حفل حكيم

وتأتي الليلة الشعبية مع الفنان الكبير حكيم في الـ 17 من أغسطس.

حفل حكيم

حفل أنغام

وتأتي الفنانة أنغام بحفل طربي ساهر في الـ 17 من أغسطس.

حفقل أنغام

حفلات الأسبوع الأول من أغسطس في مهرجان العلمين 2023

كان قد شهد مهرجان العلمين في أسبوعه الأول سهرات غنائية استثنائية، بداية من الافتتاح مع تامر حسني، وثنائية الفنانة إليسا والفنان تامر عاشور، وأجواء التسعينيات لـ حميد الشاعري، وأجواء النوبة للكينج محمد مني، جاءت كل تلك الليالي بحضور كامل العدد وتوصلت الحفلات لساعات متواصلة من المتعة والمرح مع تفاعل مميز من الحضور.

مهرجان العلمين 2023

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ26 من أغسطس المقبل.

تقام الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات



ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها



تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين



تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.