الكشف على 1316 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية كفر الشيخ هلال بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1316 مريضاً.

وضمت 10 عيادات منهم ( 2 باطنة، 2 أطفال، جراحة، عظام، أسنان، جلدية، أنف وأذن، تنظيم أسرة) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وتم الكشف على باطنة 229 مريضًا، أطفال 256 مريضًا، جراحة 88، أنف وأذن 94 ، عظام 195، أسنان 96، جلدية 242 ، نسا وتنظيم أسرة 116 مريضا.



كما تم إجراء عدد 268 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 116 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، و 120 حالات استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المواطنين.