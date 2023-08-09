البابا تواضروس يترأس الاجتماع العام بكنيسة القديس يوسف بسموحة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع العام الاسبوعي بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار في منطقة سموحة بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية تعبها كلمة العظة الاسبوعية.

عقد البابا تواضروس اجتماع الاسبوع الماضي بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي في منطقة السيوف وتضمن اللقاء تكريم خرجي معهد المرتلين وعبر قداسته على مكانة الأحان القبطية ودورها في الكنيسة المصرية فضلًا عن أهمية الترتيل.

يتنظر الأقباط في سموحة بالإسكندرية هذا اللقاء بشغف كبير ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة غلى منطقة السيوف احتفالًا بزيارة البابا التي تمنح في نفوسهم نفحات من الأمل والراحة الروحية.

وياتي إجتماع البابا هذا الاسبوع بالتزامن مع فعاليات فترة "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

يعتر صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهية القوة بالله والعقيدة.