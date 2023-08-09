الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير يكشف أهمية تطوير مساجد آل البيت

الدكتور أحمد عامر-
الدكتور أحمد عامر- الخبير الأثري

 قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن تطوير مساجد آل البيت سوف يسهم في جذب سائحين من بلاد لم تكن تأتي إلى مصر، كما أن السياحة الدينية تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري بجانب السياحة الشاطئية والثقافية.

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خبير تخطيط: خطة شاملة لتطوير مسار منطقة مساجد آل البيت

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محافظ القاهرة: تطوير مسارات مساجد آل البيت يتم بمواصفات عالمية وأنظمة حديثة

 القاهرة الفاطمية: 

 وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تطوير مساجد آل البيت يتم من خلال تقديم صورة طبق الأصل كمحاكاة لعصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيله، واسترجاع الصورة الذهنية لجميع عناصره، لتتماشى مع الطابع التاريخي الأثري لهذا العصر، وبمواصفات عالمية وأنظمة حديثة، بغرض التعريف بقيمة مساجد آل البيت وتاريخها والسيرة الذاتية لأصحاب هذه المقامات الرفيعة، والتي تعد إرثًا حضاريًا مميزًا.

 إنعاش السياحة الدينية: 

 وأوضح، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن تطوير مساجد آل البيت يسهم في إنعاش السياحة الدينية وكذلك السياحة الشاطئية والثقافية، حيث إن مساجد آل البيت تشهد إقبالًا كبيرًا من المحبين من خارج مصر، لما تتمتع بها من مكانه تاريخية وأثرية عميقة.

 افتتاح مسجد السيدة نفيسة: 

 ويذكر أن الرئيس السيسي افتتح مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم، واستمع لكلمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند التي أعرب خلالها عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.

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