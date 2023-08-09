خبير يكشف أهمية تطوير مساجد آل البيت

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن تطوير مساجد آل البيت سوف يسهم في جذب سائحين من بلاد لم تكن تأتي إلى مصر، كما أن السياحة الدينية تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري بجانب السياحة الشاطئية والثقافية.

القاهرة الفاطمية:

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تطوير مساجد آل البيت يتم من خلال تقديم صورة طبق الأصل كمحاكاة لعصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيله، واسترجاع الصورة الذهنية لجميع عناصره، لتتماشى مع الطابع التاريخي الأثري لهذا العصر، وبمواصفات عالمية وأنظمة حديثة، بغرض التعريف بقيمة مساجد آل البيت وتاريخها والسيرة الذاتية لأصحاب هذه المقامات الرفيعة، والتي تعد إرثًا حضاريًا مميزًا.

إنعاش السياحة الدينية:

وأوضح، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن تطوير مساجد آل البيت يسهم في إنعاش السياحة الدينية وكذلك السياحة الشاطئية والثقافية، حيث إن مساجد آل البيت تشهد إقبالًا كبيرًا من المحبين من خارج مصر، لما تتمتع بها من مكانه تاريخية وأثرية عميقة.

افتتاح مسجد السيدة نفيسة:

ويذكر أن الرئيس السيسي افتتح مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم، واستمع لكلمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند التي أعرب خلالها عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.