خبير تخطيط: خطة شاملة لتطوير مسار منطقة مساجد آل البيت

قال الدكتور عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خبير التخطيط العمرانى، إنه قبل 10 أعوام من الآن كان هناك إهمال شديد بمنطقة شارع الأشراف وبداية من السيدة عائشة وصولا للسيدة نفيسة".

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تطوير منطقة شارع الأشراف

وأضاف “هندي” خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه الآن يتم تطوير منطقة شارع الأشراف وخلق كمية من الإنشاءات والمبانى، وهى لها وقع تاريخى وحضارى للعديد من الدول التى تهتم بآل بيت رسول الله.

طفرة كبيرة فى ترميم مساجد بآل بيت رسول الله

ولفت إلى أن ما حدث فى مسجد السيدة رقية والسيدة سكينة قبل مسجد السيدة نفسية نجد طفرة كبيرة فى ترميم هذه المناطق، مؤكدا أن افتتاح الرئيس السيسى وضيوف مصر لمسجد السيدة نفيسة يمثل تسويقا كبيرا لهذه المنطقة التى لها بعد كبير فى مسألة السياحة الدينية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خبير التخطيط العمرانى، أن هناك خطة شاملة لتطوير مسار للمنطقة التى تضم أكبر مكان فى العالم يضم المقامات لآل بيت رسول الله، وهو يعد عودة الحياة التاريخية والحضارية بشكل حداثى لهذه المنطقة.