فضل شاكر يقترب من الربع مليون مشاهد بـ "قال حب قال"| الجزء الثاني لـ "ابقى قابلني"

حقق المطرب فضل شاكر نسبة مشاهدة عاليه في أغنيته الجديدة " قال حب قال "، والتي تقرب الربع مليون مشاهد، وهي من الأغاني الحزينة التي حازت على إعجاب جمهوره، بعدما طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك في تمام السادسة مساء أمس الإثنين.

فضل شاكر

وتنتمي أغنية فضل شاكر الجديدة " قال حب قال " إلى نوعية الأغاني الحزينة، وهي الأغنية الثانية من ألبوم "بغيب بمزاجي"، الذي حققت أغنيته الأولى التي تحمل اسم الألبوم نسبة مشاهدة تخطت 4 مليون مشاهد على يوتيوب.

وأغنية " قال حب قال "هي الجزء الثاني من أغنية " ابقى قابلني "، التي طرحها من قبل وحققت نجاحًا لافتًا ونالت إعجاب الجمهور، وتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي.

وتقول كلمات الأغنية: "ألف شكر على اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعادة.. أنت أستاذ ف الآسية أيوه أنا أشهدلك شهادة.. تستحق عن جدارة حامل الألقاب بجرحك.. ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفادة.. وآدي آخرة صبري عليك وآدي الباب اللي يودي.. أنا عشت معاك أيامى كأنى أنا عشت لوحدي.. وبناقص من معرفتك جت بخسارة عليا.. سلمتك قلبي أمنتك وده شئ مش في محله.. وأهي طلعت بقى عينتك مالناس اللي يقِلو.. وكمان ليك عين ترفعها وبتبصلي في عنيا".