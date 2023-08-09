ملعب "المحالة" وش السعد على النصر قبل موقعة الشرطة العراقي

يسعى النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، للتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وتخطي عقبة الشرطة العراقي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة بالطائف.



وتعتبر تلك المرة الثانية التي يصل فيها النصر إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية.



ويعتبر ملعب المحالة "وش السعد" على فريق النصر، بعدما حقق فيه 5 انتصارات بشكل متتالي، منذ خسارته أمام ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور الثاني من دوري موسم 2020-2021.



لعب النصر بعد ذلك خمس مباريات أنتصر في جميعها، وكانت المباراة الأولى أمام أبها وانتهت بانتصار النصر 3-1 بالدور الأول لموسم 2021-2022.



بعدها فاز النصر على ضمك بهدفين لهدف في الدور الثاني من نفس الموسم، وفي الموسم الماضي أنتصر العالمي على أبها بثلاثية نظيفة في الدور الأول، قبل أن يكرر النتيجة أمام ضمك في الدور الثاني، بالملعب نفسه.



بعدها خاض النصر مباراته في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال على ملعب المحالة، وانتصر على الرجاء البيضاوي بثلاثية مقابل هدف.



يطمح النصر في أن تستمر سلسلة انتصاراته على ملعب المحالة، من أجل الوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وحصد اللقب.

