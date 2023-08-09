انطلاق ملتقى طلاب ذوي القدرات الفائقة في معهد إعداد القادة

طالب الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب ذوي القدرات الفائقة باستمرار التمسك بالأمل والسعي لتحقيق الأهداف الموضوعة، مستشهدًا بقوله الله تعالى "ولسوف يعطيك ربك فترضى"، محفزًا الطلاب من خلال نصائح إيجابية لدعم إصرارهم على تخطي المعوقات التي تواجههم، حيث استطاعوا تجاوز الصعوبات وتحدي كل الظروف.

وأكد مديرمعهد إعداد القادة على قدرة هؤلاء الطلاب المبدعين والقادرين على التفوق في العديد من المجالات، ومن ثم التركيز على دورهم المهم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهماتهم القيمة.

تفاصيل ملتقى طلاب ذوي القدرات الفائقة

وانطلقت الفعاليات اليوم الثاني من الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وتضمن اليوم الأول محاضرة تناولت الأنشطة الطلابية لتشكيل وعي طلاب ذوي القدرات الفائقة، وحاضر فيها الدكتور إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، ورئيس الاتحاد الأفريقي البارالمبي لكرة الطائرة، والذي يعد أيضا أحد أعضاء الاتحاد الدولي البارالمبي لكرة الطائرة.

وأكد خلال المحاضرة على أنه أمام أبطال لديهم قوة الإرادة، موضحا الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها الطلاب ذوى القدرات الفائقة منها لعبة البوتشا لأصحاب الإعاقة شديدة الاصابة، قائلا " لا يوجد شئ مستحيل ولا يوجد يأس في الرياضة".

واستكمل حديثه عن دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصيات الطلاب، حيث تساعد الطلاب في الکشف عن ميولهم، والاستفادة من قدراتهم وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحية الأصلية فيهم، کما أنها تعمل على بناء شخصية الطالب خاصة من ذوي القدرات الفائقة.

وتطرق الدكتور ايهاب بعض النماذج المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية من ذوى القدرات الفائقة كنماذج للاقتداء بها.

وعلى صعيد آخر، نظم معهد إعداد القادة زيارة للطلاب ذوى القدرات الفائقة إلى أحد المشروعات القومية " المتحف القومي للحضارة المصرية " لتعزيز الوعي بالتراث المصري وحضارة مصر، وبيان مدى الإنجاز العظيم لصرح تتفرد به الجمهورية، وهذا يسهم في نشر المعرفة بمقدرات الوطن وتعزيز الانتماء لدى الشباب .

وتعقد فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة.

