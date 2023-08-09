استمرار تركيب وصلات مياه الشرب بالمجان للأكثر احتياجًا في الشرقية

بالتعاون مؤسسات المجتمع المدني..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدني، لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمركز كفر صقر وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه، تم الإنتهاء من توصيل مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري "ناطورة وحانوت والرباعي وعمرو بن العاص" التابعين لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة، واصحاب الأمراض المزمنة، وذوي القدرات والهمم، وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.