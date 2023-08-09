تعزيز الوعي البرلماني والتعليم المدني بين الشباب في أسيوط

عقد عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط اجتماعًا مع العاملين في إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بحضور أحمد محمد قطب مدير عام التعليم المدني ومسئولي البرلمان بالمديرية.

صيف شبابنا:

تم عقد هذا الاجتماع لمناقشة جدول أعمال النشاط الصيفي في الهيئات الشبابية التابعة للمديرية، ووضع خطة زمنية لتنفيذ النشاطات الصيفية في مراكز الشباب تحت شعار “صيف شبابنا”، يتضمن هذا النشاط الكثير من الأنشطة البرلمانية، مثل تعريف الشباب بالبرلمان وأهميته وقواعد العمل البرلماني، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على إدارات الرقابة البرلمانية وتنفيذ نموذج محاكاة لمجلس النواب.

تأتي هذه الخطوة في سياق السعي الدائم لتعزيز الوعي البرلماني والتعليم المدني بين الشباب في أسيوط، وتوفير الفرص لهم للمشاركة والاستفادة من العمل البرلماني، تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية وترسيخ المبادئ والقيم البرلمانية بين الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في عمل البرلمان والحوار واتخاذ القرارات.

يعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة في تعزيز التواصل والتعاون بين إدارة البرلمان والتعليم المدني والمديرية، وتحقيق التكامل في تنفيذ الأنشطة الشبابية وتحقيق أهدافها، تعكس هذه الخطوة التزام المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بتوفير الفرص المناسبة لشباب أسيوط للتعلم والتطور والمشاركة المجتمعية.