نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج التابعة لمحافظة اسيوط علي نظافة مدينة ابوتيج والقري التابعة لمركز ابوتيج حملات النظافة اليومية في مدينة أبوتيج، وذلك بتوجيه من الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج وقد شرف على تنفيذ هذه الحملات هاني محمد إبراهيم، نائب رئيس المركز، بالإضافة إلى مؤمن جابر، رئيس قسم النظافة في الوحدة المحلية.

تأتي هذه الحملات كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والزوار. تم تنفيذ عملية رفع القمامة والأتربة والمخلفات من شوارع مدينة أبوتيج في فترتي الصباح والمساء، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات النظافة في كافة المناطق.

وقد استخدمت إدارة الحملة الميكانيكية في مدينة أبوتيج أحدث التقنيات والمعدات لتسهيل عملية رفع المخلفات. وتضمنت الفترة الصباحية جمع القمامة والنفايات المنزلية من الشوارع والأزقة والمناطق السكنية والتجارية، بينما تمت فترة المساء بالتركيز على تنظيف الشوارع الرئيسية والمناطق العامة وجمع الأتربة المتراكمة.

تعزيز وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة

وأشار رئيس قسم النظافة، مؤمن جابر، إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والبيئية. وتم توعية السكان بضرورة التعاون والمشاركة الفعالة في الحفاظ على النظافة العامة واتباع الإرشادات الصحية والبيئية.

من جانبه، أعرب هاني محمد إبراهيم، نائب رئيس المركز، عن ارتياحه لسلامة سير الحملات اليومية وتقدمها المستمر في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المدينة والمحافظة على مستوى عالٍ من النظافة، كما دعا جميع المواطنين للالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالنظافة العامة والإسراع في التبليغ عن أي مخالفات.

نظرًا لأهمية النظافة العامة وتأثيرها الإيجابي على صحة المجتمع، فإن إدارة المركز والمدينة ملتزمة بمتابعة هذه الحملات اليومية وتعزيزها، وذلك من خلال توفير المعدات والموارد اللازمة للعمال والعاملين في قسم النظافة. وتدعو الإدارة جميع السكان إلى المشاركة الفعالة في هذه الحملات والتعاون للحفاظ على نظافة مدينتهم.

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مركز ومدينة أبوتيج