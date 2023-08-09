تعرف على أسعار الأسماك بالمنيا

تشهد أسواق وحلقات بيع الأسماك بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، ثبات الأسعار طوال الأسبوع، وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، إذْ تراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 جنيهًا لــ 62 جنيهًا للكيلو.

البلطي مقاس 2 سعر ما بين 62 لــ66 جنيهًا للكيلو، والبلطي الأسواني ما بين 20 لــ 60 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي ما بين 40 و200 جنيه للكيلو، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيه للكيلو، والبوري 80 لــ 100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100جنيه للكيلو، والقراميط من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو، والثعابين من 50 لــ 250 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجي فقد بلغت 50 لــ 70 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى من 170 لــ 265جنيهًا للكيلو.

السبيط من 140 لــ 280 جنيهًا للكيلو، أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 لــ 480 للكيلو، وجمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 لــ 370 جنيهًا، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 إلى 290 جنيهًا للكيلو، والجمبرى مقاس 3 من 70 إلى 160جنيهًا للكيلو.