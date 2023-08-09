متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق مركز ومدينة وقرى الغنايم بأسيوط

كتب - يوسف عبداللطيف :-

تنفذ محافظة أسيوط توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية. وفي سبيل ذلك، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بعمل خطة لتخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمصالح الحكومية. تم أيضًا متابعة تخفيف الإنارة العامة في الطرق والشوارع وواجهات المحلات ولافتات الإعلانات المضيئة.

تم توجيه العمل في هذا الإطار تحت إشراف وائل موسى، نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية في القرى التابعة ومسؤولي الكهرباء. وقد تم مخاطبة وتنبيه جميع المنشآت الحكومية في نطاق المركز بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، لتحقيق الترشيد المستهدف من قرار رئيس الوزراء.

مناشدة المواطنين

وعلى صعيد متصل، ناشد رئيس المركز المواطنين بالتعاون والعمل على تخفيف الإنارة في منازلهم، بهدف التغلب على هذه الأزمة بالتعاون المشترك.

متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق مركز ومدينة وقري الغنايم