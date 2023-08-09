أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. البيضاء بـ70 جنيها للكيلو

شهدت أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ارتفاعًا طفيفا بداية تعاملات اليوم ببورصة الدواجن والأسواق.

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو بقيمة 6 جنيهات للكيلو الواحد، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الفراخ بأنواعها تراجعا ملحوظا، خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الفراخ اليوم الاربعاء 9 أغسطس 2023:

سجل سعر الفراخ البيضاء 62 جنيهًا جملة، لتصل إلى الأسواق بسعر 70 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 99 و100 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 95 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأمهات البيضاء 55 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 9 أغسطس 2023:

سجل سعر كرتونة بيض أحمر 104: 105 جنيها.

سجل سعر كرتونة بيض أبيض 102: 103 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدى 114 جنيها.