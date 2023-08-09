مدينة الخارجة تزرع الأشجار المثمرة في القرى التابعة لها

في إطار استمرار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتعليمات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، قامت الوحدة المحلية للوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة الخارجة بزراعة الأشجار المثمرة في القرى التابعة لها.

وقد تم تنفيذ هذه المبادرة الهامة في قرى صنعاء بإمدادها بخط ري لضمان توافر الماء اللازم للأشجار المزروعة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة للحفاظ على البيئة وتعزيز الزراعة المستدامة في الوحدات القروية.

زراعة الأشجار المثمرة

تعد زراعة الأشجار المثمرة في القرى ذات أهمية كبيرة، حيث تساهم في توفير الغذاء المحلي وتحسين الدخل المادي لسكان المنطقة. كما تساهم أيضًا في توفير الأوكسجين وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية للمجتمع المحلي.

وقد استقبلت إجراءات زراعة الأشجار المثمرة استحسان سكان القرى المشمولة بالمبادرة، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي ستعزز الاستدامة البيئية وتحسن نوعية حياتهم. كما تساهم هذه المبادرة في تحقيق التوازن البيئي في المنطقة وتحفيز السياحة القروية والاستثمار في قطاع الزراعة.

تستمر الجهود في تنفيذ مبادرات زراعة الأشجار المثمرة في الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة الخارجة، وذلك بهدف تعزيز الزراعة المستدامة وتحسين البيئة ورفع مستوى الدخل للسكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام السلطات المحلية بتطوير وتنمية المناطق الريفية وتحقيق التوازن البيئي، وتأتي في إطار استراتيجية شاملة لتأهيل الوحدات القروية وتحقيق التقدم الشامل والمستدام.