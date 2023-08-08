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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

غادة عجمي تقترح إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" تنسيقاً مع "الطيران المدني" و"الهجرة"

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي

اجتمعت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام "الوزارة" اليوم الثلاثاء .

وأشادت نائبة البرلمان، غادة عجمي، بالدور الذي تقوم به وزارة العمل، ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.

وبدوره قال وزير العمل، أن "الوزارة" حريصة على التواصل مع "السادة النواب" بإعتبارهم شركاء في "الحوار الإجتماعي"،في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج،

وقدمت النائبة بعض المقترحات التي تهم أبناء مصر بالخارج، منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج ، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني،والهجرة،وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج ،بالإستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها ،للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

وأكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان ،على أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج ،بالوقوف بجانب أي مصري ،حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف "الوزارة" ،لصالح طرفي العملية الإنتاجية، موضحاً أن "الوزارة " لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

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