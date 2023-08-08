العثور على جثمان الشاب بشار بعد 48 ساعة

عثرت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين بالاسكندرية على جثمان الشاب بشار بوقمر، والذي غرق في أحد الشواطئ بمنطقة سيدي كرير بالمحافظة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إنه تم انتشال جثة الشاب بشار محمود إبراهيم "16 سنة" الذي لقي مصرعه أمس غرقًا في شاطئ كرير الشرقي، غربي الإسكندرية، بعد أن جرفه التيار.

وأشار قائد فريق غواصين الخير إلى أن عمليات البحث عن جثمان الشاب الغريق استغرقت 48 ساعة بسبب ارتفاع الأمواج، وذلك بعد أن وجه الدعوة إلى غواصين الخير، وخاصة غواصين الإسكندرية، لسرعة التوجه إلى شاطى سيدي كرير الشرقي للمساهمة في عملية انتشال الجثمان

ترجع تفاصيل الواقعة عندما غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه بمنطقة سيدي كرير، وعلى الفور انتقل الغطاسين إلى مكان البلاغ، وقاموا بالبحث عنه ونجحوا في التوصل إليه وانتشال جثمانه في أقل من 24 ساعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جهة أخرى احالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، المتهم بقتل طالب، بسبب معاكسة زوجة شقيقه بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات ، أن سيدة كانت تسير في الشارع وقام طالب بمعاكستها أمام المارة، فلمحه شقيق زوجه، وركض خلفة للرد عليه وضربه أمام المواطنين إلا أنه لم يلحق، وعلى إثر ذلك قام بالتربص لشقيقه.

وأشارت التحقيقات الأولية، أن المتهم عندما شاهد شقيق الشاب الذي قام بمعاكسة زوجة شقيقه ركض نحو وتشاجر معه وهو ما أسفر عن وفاة الشاب، والذي لم يكن عن دراية بما حدث من شقيقه الذي ضايق السيدة.

وقال المتهم في التحقيقات الأولية، إن شقيق المجني عليه عاكس زوجة شقيقه، وهو ما أثار حفيظته وحاول الشجار معه، إلا أن الأخير ذهب بعيدا، كما أنه قوى البنية وعندما لمحت شقيقه الثاني تشاجرت معه، ما أسفر عن مقتله.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغ يفيد بوفاة طالب في المرحلة الجامعية إثر مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، بسبب معاكسة الأول لزوجة شقيق الأخير، مما أدي إلى ارتكابه الجريمة.