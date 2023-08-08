تأجيل محاكمة المتهمين بانصب على الفنان صبري عبد المنعم

اجلت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 أشخاص متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في مليون و900 ألف جنيه لجلسة 15 أغسطس لإجراء رد المحكمة.

وكشف طلعت الشريف، محامى الفنان صبرى عبدالمنعم، عن وفاة المتهمة الأولى «ن. ع» بسبب مرض السكري، مؤكدا حضور 10 متهمين الجلسة.



وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم في مليون و900 ألف جنيه.



وقال الفنان صبري عبدالمنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه «ن. ع»و و«ع. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام ببيع الشقة.

يذكر أن المادة 366 من قانون العقوبات نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».