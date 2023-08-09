محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس علي عمال المحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على أسر وأطفال العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أثناء مشاركته العمال في فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج

وأشار محافظ الغربية إلى أن هدية الرئيس هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك وحرص الرئيس ودعمه الدائم للعاملين

وأعرب العمال وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم.

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