الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس علي عمال المحلة

المحافظ يوزع الهدايا
المحافظ يوزع الهدايا على أبناء العاملين

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوزيع هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على أسر وأطفال العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أثناء مشاركته العمال في فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج

وأشار محافظ الغربية إلى أن هدية الرئيس هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك وحرص الرئيس ودعمه الدائم للعاملين

وأعرب العمال وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم.

#الصفحة_الرسمية_لمحافظة_الغربية 
#الغربية_في_الجمهورية_الجديدة 
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