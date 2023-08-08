رئيس جنوب الوادي يُوجه بتدريب العاملين بمركز الاستشارات الهندسية

عقد الدكتور أحمد عكاوي القائم باعمال رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية.

وذلك بحضور الدكتور نوبي مهدي غزالي عميد كلية الهندسة والدكتور فرج خضاري وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع و الدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور حسين مغربي وكيل الكلية للدراسات العليا و الدكتور منتصر عبدالستار رئيس قسم الهندسة الكهربية و الدكتور عرفه محمود مدير المركز.

وبدأ الاجتماع بقيام رئيس الجامعة بتوجيه الشكر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة السابق و الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المركز السابق والدكتور أحمد نجاح رئيس قسم الهندسة الميكانيكية السابق على ما بذلوه لخدمة المركز.

واستعرض الدكتور عميد الكلية أهداف المركز وطرح بعض النقاط التي من شأنها تحسين أداء المركز..

وحث رئيس الجامعة، أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات وتوفير جميع الامكانيات البشرية والمادية التي من شأنها انجاز تكليفات المركز بالجودة المأمولة وفي الوقت المحدد من الجهات المتعاقدة مع المركز.

‏ ‏ووجه رىيس الجامعة، بضرورة تدريب العاملين بالمركز والاطقم الفنية بأحدث التقنيات وذلك لتوفير الخدمات المجتمعية وتقديم الاستشارات الهندسية في مختلف مجالات الهندسة بما يحقق أهداف المركز.

الجامعة تدفع بقافلة مجانية إلى مركز نجع حمادي

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة نظمت قافلة طبية بشرية لقريه البرارة بنجع حمادي.

و أوردرئيس الجامعة، أن القافلة قدمت خدماتها لعدد 958 حالة جاءت كالتالي عدد 300 حالة رمد ، و عدد 250 حالة عظام ،و عدد 80 انف و اذن و حنجرة ، و عدد 47 حالة نساء ، وعدد 79 حالة اطفال ، و عدد 133 حالة جلدية وعدد 69 حالة جهاز هضمي. ‏

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي بعمل توعية بمخاطر الادمان وطرق العلاج لأهالي القرية