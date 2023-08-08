إنبي ينفي بيع " أوفا" ويؤكد: النادي متمسك بجميع لاعبيه

نفى مسئولو نادي إنبي ماتردد عن عرض النادي 20 مليون جنيه لبيع مهاجمه أحمد أمين " أوفا" .

وقال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي لا صحة عن وجود اتصالات بين ناديي الزمالك وإنبي أو أندية أخرى لضم اللاعب أو غيره ، والنادي لم يضع مبلغا من الأصل ولم يطرح أحدا عرضا ماليا ،مبديًا دهشته من هذه الشائعات على لسان بعض الإعلاميين وصفحاتهم.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "إنبي يطلب ٢٠ مليون جنيه لبيع محمد أوفا إلى الزمالك".

مشيرًا إلى أن النادي متمسك ببقاء جميع اللاعبين وهي نفس رغبتهم النابعة من حب النادي واللعب بصفوفه مهما كانت المغريات خاصة وأن عقود جميع اللاعبين ممتدة لفترة مقبلة.

محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

وقال إسماعيل :هناك تركيز من جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد والتي بدأت السبت الماضي مشددًا على أن إدارة النادي تسعى لضم مابين 3 أو 4 لاعبين في الخطوط المختلفة.

أحمد أمين" أوفا"

وأضاف مدير الكرة هناك اهتماماً في الوقت الحالي بالجوانب البدنية قبل التركيز في النواحي الفنية للوصول لدرجة عالية من الكفاءة واللياقة البدنية قبل الذهنية والفنية.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى المدير الفني إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للموسم الجديد.