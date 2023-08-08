غني بالأوميجا 3 حضري سمك بانيه

تحرص الأمهات على تحضير أصناف متنوعة على مائدة الغداء لتقديم وجبة غذائية متكامله لأفراد أسرتها ويحتل السمك مكانة خاصة عند الكبار والصغار لفوائده المتعددة ومذاقه الشهي.

ويحتوي السمك البانية على فوائد عديدة تعود بالنفع على أفراد الجسم أبرز فوائده أنه يحافظ على صحة وجمال الشعر والبشرة والبشرة ويزودهم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم حيث نعلم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية وغير مشبعة. يعالج فيليه السمك بعض الأمراض الجلدية، مثل الصدفية، لاحتوائه على الأحماض والمعادن، وخصوصًا الأحماض الدهنية أوميجا 3.

قدمي السمك البانيه لأسرتك إذا كنت ترغبين في وجبة سريعة ومثالية على سفرتك، وصفة مجربة، بطعم لذيذ، ومظهر شهي، أكلة سمك ستعشقها عائلتك.

المقادير:

- سمك الفيليه: نصف كيلو

- بقسماط: 2 كوب

- جبن البارميزان: ربع كوب (مبشور)

- قشرة ليمون: 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم: ملعقة صغيرة

- البيض: 1 حبة (مخفوق)

- حليب: 2 ملعقة كبيرة

- دقيق: ربع كوب

- رذاذ الطبخ: قليل

طريقة التحضير:

1. في وعاء اخلطي البقسماط، وجبن البارميزان وقشر الليمون الحامض.

2. اخفقي في وعاء آخر البيضة مع الحليب والثوم البودرة.

3. ضعي الدقيق في وعاء.

4. قطّعي السمك شرائح متساوية ثمّ غمّسيها بالدقيق، ومزيج البيض والبقسماط بالتتالي.

5. رشّي القطع بالقليل من رذاذ الزيت من الجهتين وصفّيها في صينية فرن.

6. اشوي السمك البانيه في فرن محمّى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لـ10 دقائق.

7. اقلبي القطع وضعيها لـ5 دقائق إضافية.

8. أخرجي الصينية من الفرن وقدّميها مباشرةً على سفرتك.