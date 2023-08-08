لوزن مثالي حضري سمك مشوي بالأعشاب للرجيم

تفضل الأمهات تحضير الوجبات الصحية لأفراد أسرتها لتنوع بين الأطباق الأساسية والمتعارف عليها بين اللحوم والدجاج والمأكولات البحرية، ويأتي السمك في مقدمة قائمة ربات المنزل لإحتوائه على فوائد عديدة.

ويفيد تناول السمك لسير على نظام غذائي محدد، ويساعد على الرجيم لما يحتويه من فوائد متعدده أبرزها:-

يساعد على تحفيز الجسم لطرد الدهون المتراكمة به. حماية الجسم من تأثير الدهون الضارة على القلب والضغط والشاريين. الشعور بالشبع وعدم الجوع بسهولة. تحسين عملية الهضم وحماية المعدة من تراكم المواد الضارة بها.

والأن نقدم لكٍ طريقة تحضير سمك مشوي بالأعشاب للرجيم فهو يعدّ من أكثر الوجبات المفضلة أثناء اتباعك الرجيم، حضريه مشوي بطعم الأعشاب الشهية .

المقادير

فيليه الهامور : 2 قطعة (سمك)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- بقدونس مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وضعيه في طبق الفرن.

وزعي الزيت وعصير الليمون فوق السمك.

وزعي الاعشاب المجففة والبقدونس المجفف.

غطي الطبق بورق القصدير وأدخليه الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة ثم حمري الوجه وقدميه ساخناً إلى جانب الخضار المشوية حسب الرغبة.