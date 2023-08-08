باستا بالسلمون والكريمة.. غنية بالبروتينات

باستا بالسلمون والكريمة، من اشهي وصفات الأكلات البحرية، تعد وجبة رئيسية على سفرة الغداء مميزة بطعمها الرائع بسمك السلمون المطبوخ مع كريمة الطبخ، والباستا، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

باستا بالسلمون والكريمة



مقادير باستا بالسلمون والكريمة

- الباستا : 250 غراماً (مسلوقة ومصفّاة)

- السلمون المدخن : 175 غراماً (مقطّع إلى مكعبات صغيرة)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : فص (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب

- قشرة ليمون : ملعقة صغيرة (حامض ومبشور)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- الفطر : نصف كوب (معلب ومصفى)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي البصل والثوم وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي قطع السلمون وحركي لدقيقة، ثم اسكبي كريمة الخفق، وبرش الليمون الحامض، والفطر.

تبّلي بالملح والفلفل الأسود واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي الخليط جيداً حتى تتداخل المكوّنات.

أطفئي النار وانثري جبن البارميزان وقلبي قليلاً، ثم قدميها ساخنة.