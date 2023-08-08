المانجو الأسيوطي تنافس الإسمعلاوي في الأسواق

موسم الخير في مركزي البداري وساحل سليم..

المانجو الأسيوطي، موسم الخير للمزارع في المحافظة حيث ينتظر الفلاح موسم جني المانجو لتحقيق هامش ربح يساعده علي مواصلة الحياة المعيشية ويعتمد العديد من الفلاحين في محافظة أسيوط علي زراعة أشجار المانجو والتي تعددت أنواعها نتيجة وجود عدد كبير من المساحات والمزارع القريبة من نهر النيل مباشرة والتي تنتج كميات كبيرة وأنواع متعددة من محصول المانجو.

محصول المانجو بأسيوط

وتشتهر محافظة أسيوط بأنواع كثيرة من هذه الفاكهة، منها العويس والصنارة والصديقة والمبروكة والسكري وبعض الانواع الاخري التي توجد بمزارع المانجو بالمحافظة، والتي تجد إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها.

محصول المانجو بأسيوط

ويشتهر مركزي البداري وساحل سليم بزراعة المانجو بأنواعها المختلفة منذ عشرات السنين مما جعل المحصول الأفضل علي مستوي الجمهورية بل وينافس المانجو الأسمعلاوي والأسواني في جودتها وطعمها فضلًا عن حجمها الطبيعي.

ويقول أحمد عبدالسميع من كبار تجار المانجو في المحافظة، مركزي البداري وساحل سليم هم من أكبر وأشهر المراكز بالمحافظة زراعة لمحصول المانجو، حيث يوجد العديد من الأنواع منها الزبدية والعويس والصنارة والصديقة والمبروكة وغيرها من الأنواع.

وأضاف يبلغ حصاد محصول المانجو في مركز البداري وساحل سليم حوالي 1000 طن في موسم الحصاد، ورغم تضرر المحصول بموجة التقلبات الجوية التي حدثت في الفترة الماضية، والتي أدت الي سقوط العديد من الثمار دون النضوج الكامل، الا أن الأسعارها في الأسواق معقولة بالنسبة للمواطن.

وأشار عبدالعزيز محمد أحد مزارعي المانجو بأسيوط، الي ان موسم المانجو يبدأ في شهر يوليو ويستمر الي نهاية شهر أغسطس من كل عام، مضيفًا أن الأسعار في الشوادر والأسواق مقبولة، حيث يختلف السعر حسب النوع وجودة الفرز، وتبدأ من 15 الي 80 جنيهًا للكيلو جملة، مؤكدًا علي أن الأسعار ستشهد انخفاض آخر خلال شهر أغسطس الجاري.

وأوضح حسن عبدة من مزارعي المانجو بالمحافظة أن هذا العام شهد تراجع في الإنتاج بسبب الحرارة الشديدة التي أثرت علي إنتاج الكثير من الأنواع مما جعل إنتاج الفدان اقل من العام الماضي.

وأضاف عبدة يشتهر مركز البداري بزارعة محصول المانجو وبالتصدير الي الخارج، حيث أن هناك العديد من الأنواع المطلوبة للتصدير، منها الزبدية والمبروكة والتومي ونعومي والعويس، وغيرها من الأنواع الاخري التي تلقي اقبالًا كبيرًا للتصدير، مضيفًا اننا نقوم ببيع الأنواع المحلية عن طريق المزاد العلني في أول اليوم وفي نهايته بعد جني المحصول من الأشجار.