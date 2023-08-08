مفاجأة دينا الشربيني في فيلم الغربان

انضمت الفنانة دينا الشربيني، رسميًا لبطولة فيلم “الغربان” مع الفنان عمرو سعد، بجانب وعدد كبير من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

تفاصيل دور دينا الشربيني في فيلم الغربان

ويواصل صناع العمل التحضيرات للبدء في تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، ويجري عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

يحمل دور دينا الشربيني في فيلم الغربان شخصية جديدة لم يسبق لها تقديمها من قبل، مؤكدة أن العمل سيُحدث نقلة في السينما المصرية، كونه سيُقدم بشكلٍ يُحاكي السينما العالمية، إذ أنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة.

ماجد المصري يشارك في فيلم الغربان

وكان الفنان ماجد المصري قد انضم مؤخرا لأسرة فيلم الغربان، وقام عمرو سعد بتشويق جمهوره للعمل حيث نشر صورًا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهر بشكلٍ مختلف تمامًا، في منطقة مغطاة بالثلوج برفقة مخرج العمل ياسين حسن.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942 وفي أثناء الحرب العالمية الثانية شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان «معركة رومل» وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.