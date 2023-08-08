أمريكا.. الأرصاد تحذر من عواصف وأعاصير في واشنطن خلال ساعات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من سلسلة أخرى من العواصف الرعدية والأعاصير، التي من المتوقع أن تجتاح العاصمة واشنطن، خلال الساعات القادمة، كما حثت المواطنين على البقاء في منازلهم بعيدا عن النوافذ أثناء اجتياح العاصفة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، "نحذر من عواقب احتمال وصول اعصار شديد إلى العاصمة واشنطن خلال الساعات القادمة، مصحوب برياح مدمرة تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا وموجات من تساقط حبات البرد".

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه الأعاصير والعواصف الرعدية التي امتدت حتى ولاية نيويورك في مقتل شخصين على الأقل، فضلا عن إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية وتأخير نحو 8 آلاف رحلة وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في ولايات الشرق الأمريكي.

ومن المتوقع أن يواجه أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة الممتدة من ولاية ألاباما إلى غرب ولاية نيويورك الأمريكية خطر وقوع أعاصير خلال الساعات القليلة القادمة.

واجتاحت الأمطار والرياح العاتية والبَرَد معظم مناطق ساحل الولايات المتحدة الشرقي من ألاباما إلى نيويورك حيث صدرت تحذيرات من الطقس مع خطر وقوع زوابع من شأنها أن تؤثر على ملايين الأشخاص.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية “خطرا معتدلا” من عواصف خطرة مع رياح يمكن أن تزيد سرعتها عن 128 كيلومترا في الساعة.

ونصحت الوكالة السكان في بالتيمور وواشنطن على شبكات التواصل الاجتماعي ب”البقاء متنبهين للظروف المناخية والتأكد من تلقي الانذارات المتعلقة بالطقس”.

وتراجعت معظم مخاطر الطقس القصوى مساء الإثنين وواجهت بعض المناطق خطر فيضانات فيما تواصل هطول الأمطار.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية انه تم الإبلاغ عن حبات بَرَد يبلغ قطرها 11,5 سنتمترا في فرجينيا.

في ألاباما توفي رجل يبلغ من العمر 28 عاما بعدما أصابته صاعقة في موقف للسيارات في منطقة صناعية كما أفادت محطة “ايه بي سي” التلفزيونية.

في ولاية كارولاينا الجنوبية، قتل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما إثر سقوط شجرة أمام منزل جديه بحسب ما ذكرت محطة “سي بي إس” المحلية.

ومساء الإثنين، حرم أكثر من 700 ألف شخص من الكهرباء على الساحل الشرقي بحسب موقع poweroutage.us.

وتم إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية أميركية وتأخير أكثر من ثمانية آلاف أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

في واشنطن أرسلت الوكالات الفيدرالية موظفيها إلى منازلهم عند الساعة الثالثة بعد الظهر تحسبا لوقوع عواصف.

ووقعت هذه العواصف في معظم أنحاء جنوب الولايات المتحدة خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا حيث من المتوقع أن تضرب موجات حر مع حرارة يمكن أن تصل إلى 42 درجة مئوية حتى، اليوم الثلاثاء.

ويرى علماء أن التغير المناخي أدى الى تفاقم شدة وتواتر الظواهر الجوية القوية في العالم.

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