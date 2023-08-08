تحرير 72 محضر تمويني في حملات على المخابز بالمنيا

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، شمال محافظة المنيا ، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير ٤٠ مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية ، خلال حملة مكبرة بمشاركة إدارة تموين المركز برئاسة عبد الحكيم محمد .

ومفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، على المخابز البلدية ، وذلك بمجلس قروى أبو عزيز، شملت ، (نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وفى ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية و الأسواق، لإحكام الرقابة وضبط الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، قال تاج أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية شنت حملات تموينية ، وتمكنت من تحرير ٢٦ مخالفة تموينية ، خلال حملة على المخابز البلدية بدائرة المركز ، تنوعت بين، (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون، عدم نظافة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، أكد أحمد خلف رئيس المركز ، ان الوحدة المحلية بمشاركة إدارة تموين المركز ، شنت حملة تموينية ، وتمكنت من تحرير 6 مخالفات خلال حملة تموينية ، على المحال التجارية بقرية بنى عامر ، حيث تنوعت المخالفات بين ، سلع بدون فواتير، وعدم الإعلان عن التسعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.