حكايتنا منهية.. أحدث أغاني رامي جمال (قريبًا)

يستكمل الفنان رامي جمال إصداراته الغنائية الصيفية بـ “حكايتنا منهية”، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ رامي جمال من خلال أغنية يالا بينا، والتي سجلت أكثر من 76 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "ملل ايه زهق ايه زعل ايه



لكل زعلة فكة هنكشر ليه



انا عندي حل فل وهنعمل بيه



هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه



ملل ايه زهق ايه زعل ايه



لكل زعلة فكة هنكشر ليه



انا عندي حل فل وهنعمل بيه



هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا

قلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقعد قعدة رايقة حلوة ونفصل حبتين



احجز لوكاندة اطلع فراندة



روح حفلة جامدة علي الدوبامين



وبك اند رحلة مع صحبة تحلى



شوف حتة فيها بحر واقعدلك يومين



من ا لشغل اجز وافصل ومزمز



صاحب كل اللي ساحب نفسه من الروتين



كل اكلة حلوة بعديها سينما



ونغني فالعربية واحنا مروحين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين